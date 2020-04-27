Театр Франка продовжує онлайн-трансляції легендарних вистав
Про це повідомляється на сторінці театру у Facebook.
«Репертуар на наступні два тижні склали, спираючись на ваші побажання», - наголошують у театрі.
Як зазначається, вже в понеділок, 27 квітня, глядачі зможуть переглянути виставу «Живий труп»; 30 квітня – «Ревізор»; 3 травня – «Одруження»; 6 травня – «Ромео і Джульєтта»; 9 травня – «Енеїда»; 12 травня доступними будуть усі вистави, які транслювалися впродовж цих тижнів.
За традицією, початок вистав – о 19:00. Посилання на трансляцію з’являтимуться на сторінці театру у Facebook о 18:55.
Також проанонсували вихід документального фільму, робота над яким почалася ще до карантину.
«Його робоча назва – «Один день у театрі Франка". Це історія про те, що відбувається за лаштунками театру з 9-ої ранку і до 9-ої вечора. Маємо надію, вам буде цікаво», - зазначили в театрі Франка.
Глядачів запрошують підписуватись на YouTube-канал театру, де кількість підписників вже наближається до п'яти тисяч.