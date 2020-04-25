В інтернет виклали епізод з фільму "Тарас. Повернення"

Компанія ІнстайтМедіа вперше презентувала епізод фільму «Тарас. Повернення» Олександра Денисенка.

Про це повідомляється на сторінці ІнстайтМедіа у Facebook.

«2 квітня 2020 року був запланований вихід на широкі екрани історичного екшену «Тарас. Повернення» виробництва Продюсерського центру Інсайтмедіа, дистриб'ютор SVOEkino. Це масштабна екранізація однойменного роману Олександра Денисенка про останні місяці заслання Тараса Шевченка в російській царській армії», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у зв’язку з епідемією вірусу COVID-19 було прийнято рішення про закриття усіх кінотеатрів України на карантин, і з цієї причини вихід фільму «Тарас. Повернення» у прокат було перенесено.

«Але щоб не було зовсім сумно, ми вирішили презентувати епізод стрічки в он-лайні: Ой гляну я, подивлюся…» (1848), Шевченко Тарас Григорович. Читає - Борис Орлов (фрагмент фільму)», - написали виробники.

А принагідно нагадали, що 22 квітня була 182 річниця звільнення Шевченка із кріпацтва. На день звільнення із кріпацтва, в 1837-му, Тарасу було 24 роки. Та воля була ненадовго. Шевченка заарештували 5 (17) квітня 1847 на дніпровській переправі та ще на 10 років поневолили. Довгих сім років з них він був на засланні в Казахстані. І саме цьому мало відомому періоду присвячений новий художній фільм режисера та автора сценарію Олександра Денисенка «Тарас. Повернення». А саме останнім місяцям перебування Шевченка на півострові Мангистау.