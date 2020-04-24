Держкіно оновило офіційну веб-сторінку

Державне агентство України з питань кіно відтепер має новий сайт, і невдовзі запрацює його англомовна версія.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

«Ми продовжуємо програму оновлення та цифровізації агентства – відкриваємо нову сторінку Держкіно. Відсьогодні чекаємо на нашому оновленому сайті derzhkino.gov.ua», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі сайт працює в режимі тестування та налагодження процесів роботи. У найближчих планах – його англомовна версія, створення електронного кабінету користувача та ще багато чого необхідного та корисного.