В Україні запустили курс онлайн-лекцій про кіно
Відео
Укрінформ
Державне агентство з питань кіно пропонує всім охочим під час карантину пройти курс онлайн-лекцій від майстрів кіно для широкої глядацької аудиторії.
Про це повідомляється на сторінці агентства у Facebook.
Першу 10-хвилинну онлайн-лекцію прочитав Володимир Нагорний - продюсер, режисер і сценарист ігрового кіно з міжнародним досвідом (США, Канада, Росія, Україна). Засновник першої в країні сценарної компанії "Сценарне КБ", автор сценарію фільму-рекордсмена прокату - комедії "DZIDZIO Контрабас" і ще більше 20 сценаріїв, генеральний продюсер кінокомпанії "Фан Філмз", член Української кіноакадемії, експерт Українського культурного фонду в галузі аудіовізуального мистецтва.
Як інформують організатори, лекції транслюватимуться щовівторка та щочетверга о 17:00 на сторінці Держкіно у Facebook.