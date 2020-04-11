В Україні запустили курс онлайн-лекцій про кіно

Державне агентство з питань кіно пропонує всім охочим під час карантину пройти курс онлайн-лекцій від майстрів кіно для широкої глядацької аудиторії.

Про це повідомляється на сторінці агентства у Facebook.

Першу 10-хвилинну онлайн-лекцію прочитав Володимир Нагорний - продюсер, режисер і сценарист ігрового кіно з міжнародним досвідом (США, Канада, Росія, Україна). Засновник першої в країні сценарної компанії "Сценарне КБ", автор сценарію фільму-рекордсмена прокату - комедії "DZIDZIO Контрабас" і ще більше 20 сценаріїв, генеральний продюсер кінокомпанії "Фан Філмз", член Української кіноакадемії, експерт Українського культурного фонду в галузі аудіовізуального мистецтва.

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Як інформують організатори, лекції транслюватимуться щовівторка та щочетверга о 17:00 на сторінці Держкіно у Facebook.