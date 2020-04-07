Держкіно і Мінцифри спростили видачу прокатних посвідчень для фільмів

Держкіно і Мінцифри спростили видачу прокатних посвідчень для фільмів

Укрінформ
Держкіно спільно з Мінцифри розпочали програму цифровізації послуг агентства. 

Першим кроком стало переведення в електронний формат державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, повідомляє пресслужба агентства.

«Прокатне посвідчення, підписане кваліфікованим електронним підписом (КЕП) уповноваженої особи Держкіно, який має таку ж юридичну силу, як і власноручний підпис, відтепер можна отримати дистанційно, на електронну пошту», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, отримання прокатних посвідчень в електронному вигляді передусім допоможе дистриб’юторам, що співпрацюють з кінотеатрами і мають з ними підписані угоди про надання права тимчасового демонстрування. Дистриб’ютор зможе надіслати електронне прокатне посвідчення кінотеатру або викласти його у себе на сайті. В разі перевірки кінотеатр матиме оригінал угоди, укладеної між власником кінотеатральних прав та демонстратором, що здійснює публічний показ фільму у кінозакладі, та прокатне посвідчення в електронному вигляді.

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«Щоб отримати право на розповсюдження і демонстрацію фільмів, заявнику тепер не потрібно йти до Держкіно та отримувати десятки паперових екземплярів "прокаток"», – наголосив, коментуючи нововведення, віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Мінцифри у Telegram.

Наступним кроком, як поінформували у міністерстві, буде подання документів на отримання цифрового прокатного посвідчення та його передача між власниками прав прокату.

Сьогодні ж Держкіно видало перші три електронні прокатні посвідчення, уточнили в агентстві.

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У Держкіно інформують, що розпочинають видачу електронних прокатних посвідчень паралельно з їх паперовими носіями, тому за необхідності можна отримати й паперове посвідчення. Роздрукувати або перевірити справжність електронного прокатного посвідчення можна на спеціалізованих сайтах, зокрема на сайті Акредитованого центру сертифікації ключів органів юстиції України за посиланням

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