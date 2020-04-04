Тринадцятий конкурс Держкіно відбудеться після карантину

Державне агентство з питань кіно проведе тринадцятий конкурс кінопроєктів, що претендують на державну підтримку, після карантину, а у разі, якщо він буде продовжений, то конкурс відбудеться в онлайн-форматі.

Про це сказала голова Держкіно Марина Кудерчук під час онлайн-конференції «Ні - знищенню культури!» 3 квітня, що транслювалася на YouTube-каналі Української Кіноакадемії.

«На тринадцятий конкурсний відбір подано 67 заявок, але термін подачі подовжено на 2 тижні, тому ще очікуємо додатково заявок. На той момент, коли строк подання закінчиться, ми вже будемо розуміти, скільки грошей виділено на цей конкурс. Рада (з державної підтримки кінематографії – ред.) в онлайн-режимі вибере експертів. Ми передамо на читання експертам ці проєкти. Думаю, якраз за цей період закінчиться карантин і буде проведено пітчинг. Якщо карантин буде продовжено, то конкурс відбудеться в онлайн-форматі», - сказала Кудерчук.

Своєю чергою, член Ради з державної підтримки кінематографії Людмила Горделадзе додала, що зараз проходить діалог між членами Ради щодо того, як скоригувати список експертів, оскільки щодо експертів минулих пітчингів були питання.

«Ми думаємо, як покращити процедуру відбору експертів Держкіно без врахування документів від Мінкульту, яких ми не отримали», - сказала Горделадзе.

Вона додала, що доля наступних пітчингів поки що не відома.