Тринадцятий конкурс Держкіно відбудеться після карантину

Тринадцятий конкурс Держкіно відбудеться після карантину

Відео
Укрінформ
Державне агентство з питань кіно проведе тринадцятий конкурс кінопроєктів, що претендують на державну підтримку, після карантину, а у разі, якщо він буде продовжений, то конкурс відбудеться в онлайн-форматі.

Про це сказала голова Держкіно Марина Кудерчук під час онлайн-конференції «Ні - знищенню культури!» 3 квітня, що транслювалася на YouTube-каналі Української Кіноакадемії.

«На тринадцятий конкурсний відбір подано 67 заявок, але термін подачі подовжено на 2 тижні, тому ще очікуємо додатково заявок. На той момент, коли строк подання закінчиться, ми вже будемо розуміти, скільки грошей виділено на цей конкурс. Рада (з державної підтримки кінематографії – ред.) в онлайн-режимі вибере експертів. Ми передамо на читання експертам ці проєкти. Думаю, якраз за цей період закінчиться карантин і буде проведено пітчинг. Якщо карантин буде продовжено, то конкурс відбудеться в онлайн-форматі», - сказала Кудерчук.

Своєю чергою, член Ради з державної підтримки кінематографії Людмила Горделадзе додала, що зараз проходить діалог між членами Ради щодо того, як скоригувати список експертів, оскільки щодо експертів минулих пітчингів були питання.

Читайте також: Українська кіноакадемія проведе онлайн-мітинг

«Ми думаємо, як покращити процедуру відбору експертів Держкіно без врахування документів від Мінкульту, яких ми не отримали», - сказала Горделадзе.

Вона додала, що доля наступних пітчингів поки що не відома.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-