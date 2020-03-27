Українська кіноакадемія проведе онлайн-мітинг

Українська кіноакадемія проведе перший всеукраїнський онлайн-мітинг проти позбавлення фінансування культурних організацій.

Про це повідомляється на офіційному сайті кіноакадемії.

«27 березня о 12.00 в Україні пройде великий мітинг «Ні – знищенню культури!». У нинішніх умовах мітинг відбудеться онлайн, у форматі zoom-конференції. Це буде перший в Україні онлайн-мітинг, мета якого - захист української культури», - зазначають ініціатори події.

Як зазначається, в акції візьмуть участь відомі діячі української культури та небайдужі громадяни.

Долучитись до акції можна 27 березня о 12.00.

Учасникам пропонують заздалегідь підготувати аркуші паперу з гаслом «НІ – знищенню культури!» і цим продемонструвати свою незгоду з рішенням про позбавлення фінансування культурних галузей країни.

Як повідомляв Укрінформ, голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної культури Олександр Ткаченко ініціював публічне звернення представників креативних індустрій до уряду та Президента із закликом не допустити скорочення бюджету на розвиток сфери культури.

Раніше стало відомо, що Міністерство фінансів розробляє зміни до державного бюджету-2020 для спрямування коштів на протидію коронавірусу з інших непріоритетних державних програм.

За інформацією Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, Мінфін пропонуватиме, зокрема, скоротити фінансування Держкіно (750 млн грн), Українського культурного фонду (500 млн грн), Інституту книги (150 млн грн), туризму (240 млн грн), а також витрати на програму «зшивання країни», реставраційні роботи із захисту історико-культурної спадщини, програм інформполітики – на суму понад 500 млн грн.

Уряд 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на ранок 26 березня в Україні 218 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 4 пацієнти одужали.