Docudays UA через карантин відбудеться онлайн

Docudays UA через карантин відбудеться онлайн

Укрінформ
Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA цьогоріч відбудеться онлайн.

Про це повідомляє пресслужба фестивалю.

«З 24 квітня до 3 травня включно ми підготували для вас 45 онлайн-трансляцій правозахисних заходів RIGHTS NOW! та подій майстерні документалістики DOCU/КЛАС. Щовечора на глядачів чекатиме нова серія «Села» від видатної французької режисерки Клер Сімон. Це також понад 50 стрічок у безкоштовному доступі до 10 травня на нашій платформі DOCU/SPACE. Для нас це рішення сповнене викликів та експериментів: ми будемо першим українським кінофестивалем, який відбудеться онлайн. Відтак долучитися до Docudays UA-2020 зможуть не лише кияни, а й уся Україна», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, усі фестивальні кінопокази та онлайн-трансляції будуть безкоштовними. Але, за можливості, можна сплатити за перегляд довільну суму або зробити благодійний внесок на сайті фестивалю.

«Цей фестиваль – наш акт солідарності зі світовою культурною спільнотою та спосіб підтримати наших глядачів і глядачок під час кризи. Він дозволить перезавантажитися і зберегти зв'язок зі світом за умов глобальної ізоляції», - наголосила програмна директорка Вікторія Лещенко.

Фестиваль матиме 3 основні компоненти. Публічні онлайн-трансляції на сайті Docudays UA правозахисних дискусій програми RIGHTS NOW!, лекцій та зустрічей DOCU/КЛАС, а також розмов про життя і про кіно з режисерами фестивальних стрічок та кінокритиками.

Віртуальний кінотеатр DOCU/SPACE, де можна переглянути понад 50 фестивальних стрічок з конкурсних та позаконкурсних програм, більшість з яких будуть доступні з 24 квітня до 10 травня.

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Ексклюзивні онлайн-події для власників індустрійних акредитацій DOCU/ПРО. Cеред них: Ukrainian Doc Preview  презентація актуальних українських документальних фільмів на стадії виробництва перед фахівцями кіноіндустрії, втілена у партнерстві з Українським інститутом, а також Meet Professionals  цикл онлайн-зустрічей з міжнародними експертами документального кіно.

Також глядачі зможуть зареєструватися до дистанційного спілкування з «книгами» в Живій бібліотеці. А підліткам з різних куточків України пропонується участь в Онлайн-студії документального кіно, де під менторством документальних режисерів вони створюватимуть у DOCU/ТАБОРІ власні документальні стрічки про життя на карантині.

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Онлайн-фестиваль збереже всі конкурсні програми  DOCU/СВІТ, DOCU/УКРАЇНА та DOCU/КОРОТКО. Традиційно кожну з програм оцінюватиме окремий склад журі, до якого входять зарубіжні та українські експерти, документалісти, правозахисники. Одна з десяти номінованих стрічок отримає нагороду RIGHTS NOW. Її вручать креативному документальному кіно, що досліджує сучасний світ і робить значний внесок у дискусію про людську гідність, свободу та рівність.

Організатори фестивалю обіцяють за тиждень опублікувати детальну програму та розклад фестивальних онлайн-трансляцій. Інформацію про фестивальні абонементи та індустрійні акредитації надіслати їхнім власникам на пошту.

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