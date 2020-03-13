Docudays UA переносять через карантин

Docudays UA переносять через карантин

Укрінформ
Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA, запланований на 20–29 березня, переноситься у зв’язку з карантином.

Про це повідомляє пресслужба фестивалю.

“...Задля зменшення ризику для здоров’я гостей, учасників, відвідувачів фестивалю, ми ухвалили рішення про перенесення часу проведення фестивалю. Ми плануємо відкласти 17-ий Docudays UA щонайменше на другу половину квітня”, - ідеться в повідомленні.

Однак, як застерегли організатори, це не визначено остаточно і залежатиме від майбутньої санітарно-епідеміологічної ситуації в Україні та у світі.

Команда Docudays UA нагадала, що цьогоріч підготувала для фестивального перегляду 80 фільмів із 34 країн світу, запросила на фестиваль понад 400 гостей.

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“Переносячи подію, ми зазнаємо значних фінансових та організаційних втрат. Тому сподіваємося, що міська влада зможе посприяти проведенню фестивалю, який є важливою культурною подією столиці, після завершення карантину”, - також зазначили в Docudays UA.

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