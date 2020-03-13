Docudays UA переносять через карантин

Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA, запланований на 20–29 березня, переноситься у зв’язку з карантином.

Про це повідомляє пресслужба фестивалю.

“...Задля зменшення ризику для здоров’я гостей, учасників, відвідувачів фестивалю, ми ухвалили рішення про перенесення часу проведення фестивалю. Ми плануємо відкласти 17-ий Docudays UA щонайменше на другу половину квітня”, - ідеться в повідомленні.

Однак, як застерегли організатори, це не визначено остаточно і залежатиме від майбутньої санітарно-епідеміологічної ситуації в Україні та у світі.

Команда Docudays UA нагадала, що цьогоріч підготувала для фестивального перегляду 80 фільмів із 34 країн світу, запросила на фестиваль понад 400 гостей.

“Переносячи подію, ми зазнаємо значних фінансових та організаційних втрат. Тому сподіваємося, що міська влада зможе посприяти проведенню фестивалю, який є важливою культурною подією столиці, після завершення карантину”, - також зазначили в Docudays UA.