Docudays UA відбудеться, попри коронавірус

Запланований на 20–29 березня 17-ий Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA відбудеться, попри ситуацію з коронавірусом.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті фестивалю.

“Наша команда уважно стежить за ситуацією, пов’язаною з поширенням коронавірусу Covid-19 в Україні. Ми ставимося серйозно до цього питання, однак скасовувати березневий фестиваль не плануємо. Наразі відомо лише про один випадок інфікування в Україні, і ми зберігаємо спокій”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що іноземних гостей Docudays UA перевірятимуть разом з усіма пасажирами під час в'їзду до країни. А на час фестивалю у кінотеатрах та всіх інших локаціях буде посилено гігієнічні заходи та розміщено інформаційні плакати.

Як повідомлялося, спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) був зафіксований наприкінці грудня 2019 року в китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, схарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

За межами КНР випадки зараження були виявлені в 58 країнах.

На сьогодні в світі зареєстровано 102 186 випадків коронавірусу, загинула 3 491 особа, одужали 57 389 осіб.

В Україні нині підтверджено один випадок коронавірусу.