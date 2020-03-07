Завершились зйомки українсько-британського трилера “Спадок брехні”

Компанія Toy Cinema представила Державному агентству України з питань кіно завершений виробництвом повнометражний ігровий фільм режисера Адріана Бола “Спадок брехні”.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Кінопроєкт “Спадок брехні” / Legacy of Lies спільного виробництва України та Великої Британії став одним з переможців десятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку розміром 17 млн 463 тис. грн (20% загальної вартості виробництва стрічки)”, - ідеться в пресрелізі.

Як зазначається, в Україні вихід фільму в прокат планується восени 2020 року.

Режисер та автор сценарію стрічки - Адріан Бол. Продюсери – Алла Бєлая та Дмитро Суханов (Україна), Марк Фоліньйо та Грант Бредлі (Велика Британія), Кшиштоф Солек (Польща), Лариса Гутаревич (Україна). Міжнародними продажами фільму займається відома американська компанія “13 Films”.

До роботи над стрічкою залучені українські та міжнародні зірки: Скотт Адкінс (Scott Adkins), Вільям Форсайт (William Forsythe), Юлія Соболь, Анна Буткевич, Онор Ніфсі (Honor Kneafsey), Сергій Калантай, Гордон Александер (Gordon Alexander), Джон Хейлс (John Hales).

“Спадок брехні” – шпигунський трилер, події якого розгортаються в Києві. Мартін Бакстер, колишній оперативник МІ6, змушений знову зануритись у світ шпигунства, бо молода українська журналістка Саша Степаненко просить його допомогти у розкритті шокуючої правди про секретні операції міжнародних спецслужб.