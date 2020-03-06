У столичному метро курсує потяг, присвячений спортивній кінодрамі “Пульс”

Драматичні історії шляху до перемог Оксани Ботурчук, Яни Клочкової, Ольги Харлан та ще чотирьох українських паралімпійських та олімпійських чемпіонок з’явилися в київському метро до прем’єри фільму “Пульс”.

Як повідомляється на сторінці фільму у Facebook, це спільна акція FILM.UA Group та Київського метрополітену.

“Сім надзвичайних постерів з’явилися у вагонах одного з потягів Оболонсько-Теремківської (синьої) лінії метро. Протягом місяця перед пасажирами кінопотяга “Пульс” постануть історії справжніх українських героїнь: Оксани Ботурчук, Яни Клочкової, Ольги Харлан, Олени Юрковської, Олександри Кононової, Ірини Мерлені та Марії Помазан. Мета проєкту – привернути увагу українців до сучасних національних героїв та їхніх перемог на честь країни, за якими завжди стоять реальні людські історії”, - йдеться у повідомленні.

У столичному метро курсує потяг, присвяченій спортивній кінодрамі “Пульс”/Фото: Пульс, Facebook

Як зазначається, каталізатором реалізації проєкту стала історія української паралімпійської чемпіонки з легкої атлетики Оксани Ботурчук, на якій ґрунтується сценарій спортивної драми “Пульс”, всеукраїнська прем’єра котрої відбудеться 19 березня.

“Досі не можу повірити, що про мене зняли фільм. Але якщо чогось дуже сильно прагнути – все можливо! Я не просто в це вірю, я це знаю. І найкращий приклад – мої спортивні перемоги та тріумф інших спортсменок. У нас не вірили, нам заважали, але ми це перебороли”, – розповіла Ботурчук.

Як повідомляв Укрінформ, “Пульс” – біографічна спортивна драма, що ґрунтується на реальній історії української чемпіонки Оксани Ботурчук. Зйомки фільму було завершено торік на початку осені. Виробником стрічки є компанія KINOROB, за підтримки Міністерства культури України. Дистриб’ютори - MMD UA і FILM.UA Distribution.

Режисер - Сергій Чеботаренко. Продюсер - Єгор Олесов. Оператор - Юрій Король. Автори сценарію - Ярослав Войцешек, Максим Черниш. Художник-постановник: Марія Островська. Композитор - Євген Філатов.

У ролях: Наталія Бабенко (Оксана), Станіслав Боклан (тренер), Вікторія Левченко (Олена, сестра Оксани), Наталія Доля (мати), Олександр Кобзар (батько), Лілія Ребрик (тренер Ірина), Ахтем Сеітаблаєв (лікар), Роман Ясіновський (Дмитро), Максим Самчик (Макс), Сергій Лузановський (Сергій), Дар’я Баріхашвілі (Ганна).

Це історія про юну українську легкоатлетку, яка живе в маленькому містечку та має велику мрію — потрапити на Олімпійські ігри. Її спортивна кар’єра тільки починається, та вона демонструє хороші результати. Але внаслідок жахливої автомобільної аварії дівчина зазнає важких травм і майже втрачає зір. Здається, що тепер Оксана не має шансів не тільки на омріяні Олімпійські ігри, а й на нормальне життя. Проте вона не збирається здаватися та прагне довести, що на шляху до справжньої мрії не існує перешкод.

Фото: Пульс, Facebook