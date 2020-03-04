Вийшов український трейлер "Артеміса Фаула"

У мережі з'явився дубльований українською трейлер фентезі-фільму від Disney "Артеміс Фаул" за однойменним циклом ірландського письменника Йона Колфера.

Про це повідомляє Укрінформ.

Фільм розповідає про 12-річного хлопчика - нащадка легендарної родини злочинців Артеміса Фаула. Попри свій юний вік, він уже досяг високого рівня майстерності та легко дурить дорослих.

Одного разу Артеміс випадково дізнається про існування цілого світу, схованого глибоко в надрах землі й населеного гномами, ельфами та іншими казковими істотами. Юний Фаул поцупив у гномів золото, тож його тепер шукають як на поверхні, так і у підземному світі.

У стрічці зіграли Фердіа Шоу, Лара Макдоннелл, Хонг Чау, Нонсо Анозі, Джуді Денч, Джош Гад та інші. Режисер - Кеннет Брана (“Вбивство в “Східному експресі”).

В український прокат фільм "Артеміс Фаул" вийде 28 травня 2020 року.