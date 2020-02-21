"Світ Дикий Захід": вийшов трейлер третього сезону

Студія НВО випустила трейлер третього сезону популярного серіалу "Світ Дикий Захід".

Трейлер був розміщений HBO на офіційній сторінці в YouTube.

Нові епізоди серіалу вийдуть 15 березня цього року.

Серіал "Світ Дикого Заходу" заснований на однойменному фантастичному фільмі 1973 року Майкла Крайтона. Перший сезон вийшов у 2016 році й був визнаний найкращим науково-фантастичним серіалом за версією Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films. Серіал розповідає про населений андроїдами парк розваг, в якому багаті гості розважаються і безкарно виконують свої будь-які бажання.

Другий сезон серіалу стартував на HBO 22 квітня 2019 року. У ньому розповідається історія появи парку. У травні 2019 року стало відомо, що HBO вирішив продовжити серіал "Світ Дикий Захід" на третій сезон.

Фото: НВО