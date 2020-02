Disney може перезавантажити "Планету мавп"

Американська кінокомпанія Disney може зняти римейк фільму “Планета мавп”.

Про це повідомляє видання DiscussingFilm із посиланням на джерела.

“Джерела стверджують, що фільм буде перезавантаженням, тому малоймовірно, що він буде пов'язаний з попередньою трилогією "Планета мавп" від 20th Century Fox”, - йдеться у повідомленні.

За прогнозами видання, стрічка стане перезавантаженням оригінального фільму 1968 року.

Джерела видання повідомили, що сценаристом і режисером нового проєкту стане Вес Болл (“Той, що біжить лабіринтом”). До його команди приєднався художник-постановник Деніел Дорренс.

Очікується, що зйомки фільму розпочнуться пізніше цього року, що, ймовірно, означатиме дату виходу не раніше 2022 року.

Як повідомлялося, Планета мавп (англ. Planet of the Apes) - це американська науково-фантастична франшиза, що включає фільми, книги і телесеріали. Всіх їх об'єднує зображуваний світ, де мислячі мавпи домінують над людьми. Франшиза почалася з роману «Планета мавп» французького письменника П'єра Буля, виданого 1963 року.

Кіноадаптація роману під назвою «Планета мавп» 1968 року, хоча і значно відійшла від фільмівпершоджерела, отримала критичний і комерційний успіх, почавши серію продовжень і спін-офів.

З 1973 року франшизою володіє 20th Century Fox. У період з 1970 по 1973 рік вийшли чотири продовження: «Під планетою мавп», «Втеча з планети мавп», «Завоювання планети мавп», і «Битва за планету мавп». Серія також містить два телесеріали: «Планета мавп» (1974) і анімаційний серіал «Повернення на Планету мавп» (1975).

У 2001 році вийшла спроба Тіма Бертона відродити франшизу однойменним фільмом, але продовжень він не отримав.

В 2011 році відбулося перезавантаження франшизи з фільмом «Повстання планети мавп», за яким в 2014 році пішов «Світанок планети мавп». Останнім фільмом перезавантаження є «Війна за планету мавп», що вийшов у 2017.

Також існує документальний фільм про створення перших п'яти фільмів франшизи під назвою «Behind the Planet of the Apes» (1998).

Головне фото: фільм "Війна за планету мавп"