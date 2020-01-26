Серіал "Відьмак": творці розповіли про другий сезон

Шоураннер серіалу "Відьмак" від Netflix Лорен Шмідт Гіссріх розкрила деякі деталі другого сезону, зокрема про те, що оповідання цього разу буде лінійним.

Про це повідомляє Independent.

«Шоураннер (Лорен Шмідт Гіссріх - ред.) оголосила, що у другий сезон внесуть великі зміни після критики фанатів», - йдеться у повідомленні.

Після виходу серіалу на Netflix деякі глядачі висловили своє занепокоєння з приводу нелінійності оповідання, що дозволило деяким з головних персонажів — Єнніфер і Цірі, з'явитися у серіалі набагато раніше, ніж це сталося у книгах Анджея Сапковського.

Лорен Шмідт Гіссріх раніше в цьому місяці вже пояснювала причину свого рішення: «Структура оповіді була створена для того, щоб ми могли розповідати короткі розповіді Геральта (на мій погляд, - це основа всього світу Відьмака) і ввести у дію Цірі та Єнніфер. Їхні історії не відбуваються одночасно, тому ми знали, що нам треба трохи пограти».

Шоуранер додала, що була шокована тим, що саме це стало однією зі складових серіалу, яку найбільше критикували.

Згодом Гіссріх заявила, що у другому сезоні серіалу сюжет буде лінійним, оскільки історії Геральта, Єнніфер і Цірі до фіналу першого сезону почали розвиватися одночасно.

Нагадаємо, другий сезон «Відьмака» вийде на Netflix у 2021 році.