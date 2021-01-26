Активісти нагадують німецьким депутатам про розгляд петиції щодо Голодомору

Українські активісти підготували черговий лист-звернення до Петиційної комісії німецького Бундестагу щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, підписи збирає ГО «Україна Форум», їх можна надіслати до 28 січня 2021 на електрону адресу info@holodomor-ukraine.com (прізвище, ім’я, місце проживання та країна).

У листі зібрані архівні факти, які зберігаються у політичному архіві Бонна (документи, які надсилали німецькі дипломати до уряду Німеччини з Харкова, Одеси, Києва, а також Москви в 1932-33 роках), а також статті в тодішніх газетах Німеччини та інших країн, які підтверджують, що на Заході знали про злочини радянської влади в УРСР. Окрім того, кожному з 32 членів комісії також надіслано по CD з фільмом «Mr. Jones» німецькою мовою.

«Ми, українці, які знають про цей злочин радянської соціалістичної влади, передаючи цю історичну подію нашим наступним поколінням, хочемо отримати визнання Голодомору актом геноциду української нації, спеціально спрямованого на знищення українців, і просимо такого визнання в Німеччині. Ми вважаємо за необхідне віддати шану німецьким дипломатам, журналістам та медіаресурсам, які інформували та публікували про цю тему, і просимо увіковічити цю пам’ять пам'ятником у Берліні», - закликають активісти.

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Як повідомлялося, у 2019 році петиція на сайті німецького Бундестагу про визнання Голодомору геноцидом українського народу зібрала 56 847 підписів при необхідних 50 тисячах. Відтоді питання перебуває на розгляді німецького парламенту.