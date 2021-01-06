У Києві під посольством Ізраїлю вимагали визнати Голодомор геноцидом

У Києві під посольством Ізраїлю відбулася акція протесту з вимогою визнати Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу.

Як передає Укрінформ з посиланням на “5 канал”, її організували активісти після слів посла Ізраїлю в Україні Джоеля Ліона, який засудив проведення 1 січня ходи на честь дня народження Степана Бандери.

Активісти нині вимагають вибачення від посла Ізраїлю, а також вимагають від держави Ізраїль визнати Голодомор.

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Окрім півсотні активістів, біля дипломатичного відомства були і нацгвардійці, які стежили за порядком.

Як повідомлялося, у Києві на честь дня народження Бандери пройшла традиційна факельна хода. Стартувала хода з Парку Шевченка. Долучилися до неї кияни та люди з інших регіонів. У руках учасники акції тримали запалені смолоскипи, синьо-жовті та червоно-чорні стяги. Також палили фаєри та вигукували патріотичні гасла. Завершилася акція на Майдані Незалежності.

Фото: Олена Худякова, Укрінформ