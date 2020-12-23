Тернопільська облрада просить Президента повернути звання Героя України Шухевичу і Бандері

Тернопільська обласна рада просить Президента Володимира Зеленського повернути звання Героя України Роману Шухевичу і Степану Бандері.

Як передає кореспондент Укрінформу, у прийнятому на сесії облради зверненні до Президента йдеться: «Просимо не повторювати помилок попередніх Президентів України та задля відновлення справедливості повернути звання Героя України з удостоєнням ордена Держави (посмертно) Роману Шухевичу та Степану Бандері за незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву в боротьбі за незалежну Українську державу.

Як повідомляв Укрінформ, свого часу Президент Віктор Ющенко підписав Указ про присвоєння звання Героя України (посмертно) Шухевичу і Бандері.

Однак за часів президентства Віктора Януковича Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним присвоєння цих звань та аргументував своє рішення тим, що звання було присвоєно нібито з порушенням чинного законодавства.