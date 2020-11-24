«Ляльки для ненароджених»: українські майстрині представляють проєкт до 87-х роковин Голодомору

Майстрині народної ляльки-мотанки з України та світу (Норвегія, Німеччина, Португалія) у своєму проєкті «Ляльки для ненароджених» розповідають про болючі сторінки української історії - про Голодомор як акт геноциду українського народу.

Як передає Укрінформ, про це повідомила українська майстриня-лялькарка, викладачка в Українській школі «Еллісів» (м. Осло, Норвегія) Ніна Хаґен в Фейсбуці.

«Згадаймо тих, хто загинув в муках голоду і не зміг намотати ляльок своїм дітям. Згадаймо тих діточок, які не народилися, не мали можливості гратися ляльками і радіти життю. Об'єднаймо наші зусилля разом в пам'ять про мільйони жертв сталінського терору», - закликала Хаґен.

Вона розповіла, що майстрині також відправляють листівки-композицiї зі світлинами українських ляльок друзям з усього світу, залучають ЗМІ, соціальні мережі.

Як зазначається, проєкт започаткувала у 2018 році Тетяна Золочевська з міста Бремен (Німеччина). Авторка назви - Наталка Костяк.

Повідомляється, що проєкт «Ляльки для ненароджених» підтримали, зокрема, Генеральне консульство Українив Гамбурзі; Український культурно-освітній центр в Осло, Королівство Норвегія; Німецько-українська спілка «KOLOS», Спілка майстрів народних мистецтв України, Ukrainian Online Fest тощо.

Ніна Хаґен також висловила вдячність головній архівістці Центрального державного архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) Надії Лихолоб за підтримку проєкту, повідомляє портал «Стожари».

У рамках проєкту майстриня зі Шполи (Черкащина) Інна Вовк на основі фотографій листівок-композицiй зі світлинами українських ляльок зробила відеоролик до 87-річчя Голодомору 1932-33 років в Україні.

«Маю за честь брати участь у спільному проєкті, який покликаний розповісти про Великий Голод, про страшні події 1932-1933 років. Чи то з розповідей дідусів, бабусь, чи з вуст батьків, вчителів, ми дізнавались про жахливі події, що лягли на історію нашого народу. Моторошні світлини того часу, які збереглись, історії, в які важко повірити – статистика кількості померлих… Все це перевертає свідомість та затамовує подих», – зазначила Вовк.

Як повідомлялося, День пам’яті жертв голодоморів - щорічний національний пам'ятний день в Україні. Цьогоріч він відзначатиметься 28 листопада.

Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. У церемоніальних заходах біля Меморіального знаку «Свічка пам'яті» в Києві також беруть участь перші особи держави, керівники іноземних країн, парламентів та міжнародних організацій, урядовці з різних країн, дипломати, представники релігійних конфесій, регіональні делегації, громадські і культурні діячі, свідки Великого Голоду.

До 87-ї річниці Голодомору вшанування пам’яті жертв, панахиди, академічні конференції та освітні лекції відбуватимуться на всіх континентах майже у кожній українській громаді по всьому світу. Через спалах коронавірусу багато з них будуть проходити в обмеженому форматі або віртуально і будуть доступні онлайн.

Фото, відео: з Фейсбук-сторінки Ніни Хаґен