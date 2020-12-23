Українці в Угорщині відзначили Свято Миколая допомогою нужденним

З нагоди Дня святого Миколая в Будапешті пройшла акція «Нагодуй потребуючого», в рамках якої десять українських сімей отримали продуктову допомогу від громади.

Про це повідомляється на сторінці Української церкви в Угорщині в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, помічники святого Миколая передали продукти, які були зібрані парафіянами парафії Покрови Богородиці УГКЦ в Будапешті.

У парафії подякували усім, хто надав допомогу, та волонтерам і нагадали, що акція «Нагодуй потребуючого» є безстроковою. Її мета - допомогти продуктами особам похилого віку, бездомним, багатодітним, малозабезпеченим сім’ям, вдовам, людям із інвалідністю та тим, хто опинився у складних обставинах життя через пандемію.

Повідомляється, що взяти участь в акції можна, принісши в неділю продукти до церкви або кошти. Гроші також можна перерахувати на рахунок церковної фундації за посиланням.

Окрім того, греко-католицька парафія в Будапешті щороку організовує акцію «Святий Миколай для сиріт», передаючи в Україну канцелярські речі та почастунки. Своєю увагою охопили вже сиротинці на Волині, Франківщині, Тернопільщині, Закарпатті та Львівщині.

Як повідомляв Укрінформ, парафія Покрови Богородиці УГКЦ в Будапешті розпочала 15 листопада безстрокову харитативну акцію «Нагодуй потребуючого», спрямовану на підтримку харчами тих, хто цього потребує.

Як зазначив о. Дам'ян Габорій, на парафії створено «банк їжі». Парафіян заохочують щонеділі приносити до храму продукти, які довго зберігаються.

Зокрема, в рамках безтермінової акції «Нагодуй потребуючого» у парафії просять приносити в неділю до храму крупи, макарони, олію, цукор, мед, сіль, консерви, яйця тощо або скласти пожертву, за яку будуть придбані відповідні продукти. «Наші волонтери роздадуть ці харчі українцям в Угорщині, які є в потребі. Ця акція має стати конкретним способом, яким ми засвідчимо нашу віру та любов до ближнього в непростих обставинах пандемії», - йдеться в соцмережі.

Фото: Укрінформ, Українська Церква в Угорщині / Ukrán Egyház Magyarországon в Фейсбуці