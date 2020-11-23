В Будапешті парафія УГКЦ започаткувала безстрокову акцію з підтримки бідних продуктами

Парафія Покрови Богородиці УГКЦ в Будапешті розпочала минулого тижня безстрокову харитативну акцію, спрямовану на підтримку харчами тих, хто цього потребує.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Української церкви в Угорщині в Фейсбуці.

«В Угорщині розпочалася безтермінова харитативна акція. 15 листопада, в День убогого, який був оголошений папою Франциском, по цілому світі проходила харитативна акція. В Угорщині, на парафії Покрови Богородиці УГКЦ в Будапешті, також відбулася акція, яка матиме продовження. Продукти харчування, придбані парафіянами, було роздано потребуючим», - йдеться у дописі.

Як зазначив о. Дамян Габорій, на парафії створено «банк продуктів». «Кожної неділі заохочуємо приносити продукти, які довго зберігаються, до храму, а відтак вони будуть доставлені до людей різних категорій: багатодітні, вдови, малозабезпечені, особи з інвалідністю, сироти та всі ті, кого діткнула пандемія і хто потребує допомоги», - розповів о. Дамян.

Волонтер Андрій Романчук зауважив, що «для людей сьогодні важливим є спілкування». «Розвозячи продукти, стараємося побути з людьми, поспілкуватися, почути їх», - додав Романчук.

В рамках безтермінової акції «Нагодуй потребуючого» у парафії просять приносити в неділю до храму крупи, макарони, олію, цукор, мед, сіль, консерви, яйця тощо або скласти пожертву, за яку будуть придбані відповідні продукти. «Наші волонтери роздадуть ці харчі українцям в Угорщині, які є в потребі. Ця акція має стати конкретним способом, яким ми засвідчимо нашу віру та любов до ближнього в непростих обставинах пандемії», - йдеться в соцмережі.

Нагадується, що «ми завжди повинні допомагати одне одному, ділитися одне з одним, підтримувати одне одного, молитися один за одного, бо в такий спосіб впускаємо у своє серце Ісуса Христа».

Взяти участь в акції можна шляхом надсилання коштів на рахунок Фундації УГКЦ в Угорщині. Детальніше про це – тут.

Читайте також: Українська громада у США вшанувала жертв Голодомору під час панахиди

Фото: Українська Церква в Угорщині / Ukrán Egyház Magyarországon в Фейсбуці