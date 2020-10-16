В Угорщині створили фундацію УГКЦ

В Угорщині створено церковну фундацію для вірних Української греко-католицької церкви (УГКЦ).

Як передає Укрінформ, по це повідомляє Інформаційний ресурс УГКЦ.

Засновником фундації є Патріарша курія УГКЦ. Головою кураторіума призначено о. Дам’яна Габорія, душпастиря для українців в Угорщині. До складу кураторіума увійшли: о. Любомир Яворський, Патріарший економ, представник бізнесу, юристи, громадські діячі, члени українських самоврядувань в Угорщині.

Душпастирство українців в Угорщині здійснюється під патронатом ПМВ УГКЦ та у співпраці з угорською греко-католицькою митрополією. З 2012 по 2016 рік, з душпастирський візитом раз у місяць із Києва прибував о. Дам’ян Габорій, священник Київської Архиєпархії УГКЦ. З 2016 року отець Дамян переїхав до Угорщини на постійне служіння.

Як зазначається, на сьогодні основним духовним осередком є парафія Покрови Богородиці УГКЦ в Будапешті. При парафії діє кілька парафіяльних спільнот, церковна Рідна Школа, в якій навчається 40 дітей, католицька скаутська організація, яка входить до Федерації скаутів Європи, Український центр кардинала Гузара.

За даними угорського уряду, в минулому році близько 53 тисяч українців мало дозвіл на проживання. Також, дуже велика кількість українців має угорське громадянство.

На сьогодні є велика потреба у священниках УГКЦ в таких містах як Дебрецен, Ніредьхаза, Мішкольц, Сегед, Веспрем та інших, йдеться у публікації.

Як зазначив отець Дам’ян, потреба у священниках із України є великою.

«Але сьогодні, маємо багато технічних перешкод, що не можемо в цю мить надати духовну опіку для усіх українців, розкинутих по Угорщині. Основним покликанням даної фундації є пошук коштів для здійснення душпастирства серед українців в Угорщині. Мусимо створити фінансову незалежність, щоб незалежно від обставин, наша церква могла опікуватися своїми вірними в цій країні», - сказав він.

Метою фундації є організація пасторальної роботи для українців греко-католиків в Угорщині та допомога в інтегруванні до угорського суспільства, будівництво та обслуговування інфраструктури Української греко-католицької Церкви в Угорщині (у тому числі храмів, церковно-адміністративних, чернечих будівель і споруд), фінансова підтримка українського духовенства та членів їхніх сімей на території Угорщини, душпастирська опіка українських мігрантів, заробітчан, в’язнів, молоді, та студентів та інших категорій вірних на території Угорщини, створення та обслуговування українських греко-католицьких шкіл та церковних дитячих садочків на території Угорщини, фінансова і духовна підтримка українських скаутських організацій в Угорщині, підтримка українських церковних мирянських спільнот та організацій на території Угорщини, організація християнських таборів для дітей, молоді та сімей, популяризація святих місць України та Угорщини та організація паломницьких турів Україною, Угорщиною та іншими відомими паломницькими місцями, створення та підтримка медіа-ініціатив УГКЦ.

Фото: news.ugcc.ua