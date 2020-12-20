Українці Угорщини готують подарунки до зимових свят для дітей-сиріт зі Львівщини і Волині

Українське Товариство «Нова хвиля» м. Будапешт, Українська церква в Угорщині та Дім українських традицій м. Будапешт збирають різдвяні подарунки для 80 дітей-сиріт у Львові та на Волині.

Про це повідомляється на сторінці товариства в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Щороку наше Товариство та ми особисто приєднуємось до благодійних акцій або самі організовуємо акції допомоги українським дітям та сім’ям. Цього року разом з Українською церквою в Угорщині ми надішлемо пакуночок до дитячого будинку у Львові, щоб свято для 40 дітей - сиріт стало гарнішим та солодкішим. Крім того, ми приєднуємось до акції «Різдво долає кордони», оголошеної Домом українських традицій м. Будапешт та відправимо подарунки також 40 дітям-сиротам Волинської області, батьки яких віддали своє життя за батьківщину», - зазначили в «Новій хвилі».

У товаристві додали: «Немає нічого, що б допомогло осиротілим дітям забути про втрату, але маємо надію, що хоча б на свята очі цих дітей засяють».

Як розповідається на сайті Української церкви в Угорщині, з початком різдвяного посту українці в цій країні розпочинають приготування подарунків сиротам, які проживають в інтернатах і дитячих будинках в Україні, потребуючим дітям з малозабезпечених сімей, дітям переселенців, дітям воїнів АТО, дітям-інвалідам тощо.

Зазначається, що наймасовішою акцією з-поміж тих, що проводяться щороку в цей період, є акція «Допоможи святому Миколаю прийти до дітей-сиріт».

«Традиційно діти з інтернатів, дитячих будинків, сиротинців та з кризових сімей пишуть листи до святого Миколая зі щирою надією на те, що всі мрії здійсняться. Останні роки ми долучаємо до акції дітей з Волині, Закарпаття, Чернігівщини та Львівщини. Численні помічники святого Миколая трудилися, щоб опрацювати кожен лист від дитини, знайти благодійника, який забажає допомогти здійснити дитячу мрію, а опісля доставити всі подарунки до дітей», - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, допомогти святому Миколаю ще можна так:

– молитись за дітей та не бути байдужими до їх проблем;

– придбати одяг, взуття, книги, шкільне приладдя, засоби гігієни, ігри, забавки, спортивний інвентар та ін.;

– надати транспортну підтримку;

– скласти грошову пожертву в церкві;

– завітати самому до сирітського закладу;

– перерахувати кошти на фундацію.

Фото: Nova Hvylja Egyesület Товариство Нова Хвиля