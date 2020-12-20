Українці Угорщини готують подарунки до зимових свят для дітей-сиріт зі Львівщини і Волині
Про це повідомляється на сторінці товариства в Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Щороку наше Товариство та ми особисто приєднуємось до благодійних акцій або самі організовуємо акції допомоги українським дітям та сім’ям. Цього року разом з Українською церквою в Угорщині ми надішлемо пакуночок до дитячого будинку у Львові, щоб свято для 40 дітей - сиріт стало гарнішим та солодкішим. Крім того, ми приєднуємось до акції «Різдво долає кордони», оголошеної Домом українських традицій м. Будапешт та відправимо подарунки також 40 дітям-сиротам Волинської області, батьки яких віддали своє життя за батьківщину», - зазначили в «Новій хвилі».
У товаристві додали: «Немає нічого, що б допомогло осиротілим дітям забути про втрату, але маємо надію, що хоча б на свята очі цих дітей засяють».
Як розповідається на сайті Української церкви в Угорщині, з початком різдвяного посту українці в цій країні розпочинають приготування подарунків сиротам, які проживають в інтернатах і дитячих будинках в Україні, потребуючим дітям з малозабезпечених сімей, дітям переселенців, дітям воїнів АТО, дітям-інвалідам тощо.
Зазначається, що наймасовішою акцією з-поміж тих, що проводяться щороку в цей період, є акція «Допоможи святому Миколаю прийти до дітей-сиріт».
«Традиційно діти з інтернатів, дитячих будинків, сиротинців та з кризових сімей пишуть листи до святого Миколая зі щирою надією на те, що всі мрії здійсняться. Останні роки ми долучаємо до акції дітей з Волині, Закарпаття, Чернігівщини та Львівщини. Численні помічники святого Миколая трудилися, щоб опрацювати кожен лист від дитини, знайти благодійника, який забажає допомогти здійснити дитячу мрію, а опісля доставити всі подарунки до дітей», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, допомогти святому Миколаю ще можна так:
– молитись за дітей та не бути байдужими до їх проблем;
– придбати одяг, взуття, книги, шкільне приладдя, засоби гігієни, ігри, забавки, спортивний інвентар та ін.;
– надати транспортну підтримку;
– скласти грошову пожертву в церкві;
– завітати самому до сирітського закладу;
– перерахувати кошти на фундацію.
Фото: Nova Hvylja Egyesület Товариство Нова Хвиля