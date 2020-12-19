Маленькі українці Угорщини отримали відеопривітання від святого Миколая

Тридцять дітей українського походження в Угорщині отримали персональні відеопривітання від святого Миколая за допомоги українського Товариства «Нова хвиля», м. Будапешт.

Про це повідомляється на сторінці «Нової хвилі» в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як розповіли в товаристві, цього року через коронавірус святий Миколай не зміг приїхати з України до маленьких українців Угорщини. Але у «Новій хвилі» придумали сюрприз – особисте відеопривітання від святого Миколая.

Для того, аби його отримати, треба було до 14 грудня надіслати на електронну пошту товариства інформацію про ім’я та вік дитини та два речення про те, що їй вдалося цього року, а на що слід звернути увагу наступного року.

За умовами акції, особисті відеопривітання від святого Миколая за допомоги «Нової хвилі» могли отримати діти віком 4-10 років, які проживають в Угорщині.

Відео з вітаннями опубліковані на сторінці Товариства «Нова хвиля» в Фейсбуці.

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Як повідомлялося, християни східного обряду 19 грудня вшановують пам’ять Святителя і Чудотворця Миколая, одного з найшанованіших святих християнської церкви – заступника бідних, захисника дітей, а також покровителя мандрівників.