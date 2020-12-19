Українці Індії вітають з Днем святого Миколая

Українська громада Індії привітала зі Святом Миколая віршами і відеороликом.

Відеовітання розмістила співзасновниця Асоціації українців в Індії, поетеса Марина Акрам на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Від імені української громади Індії виступили її представники.

Зокрема, Акрам прочитала свої вірші з добрими побажаннями до свята.

«Здоров’я – хворим, щастя – бідним, роботу – навіть в карантин. А нам, лелечкам перелітним, хоча би грамочку зими. Усім любові і наснаги, слухняним діткам – збуття мрій. З прийдешніми вас всіх святами! Кохання, радості, надій!», - побажала, зокрема, поетеса.

В іншому вірші вона зазначила: «Хай святий Миколай завітає до вас і промінням надії щедрує. Пошанує теплом і малим у цей час благодаті нехай подарує! Хворим – сили, здоровим – добра, обездоленим шлях хай відкриє. Як святий Миколай завітає до вас, нехай збудуться всі ваші мрії!».

Афія Мазумдер (Ассам) заспівала пісню «Ой, хто, хто Миколая любить». Мілана Саксена (Уттар Прадеш) намалювала малюнок до свята.

Акрам також розповіла у дописі про Свято Миколая, шанування його в Україні та пов’язані з цим днем традиції.

В громаді також привітали з прийдешнім Новим роком і Різдвом Христовим.

Як повідомлялося, християни східного обряду 19 грудня вшановують пам’ять Святителя і Чудотворця Миколая.

Святий Миколай – один із найшанованіших святих християнської церкви – чудотворець, заступник бідних, захисник дітей, а також покровитель мандрівників, передає Укрінформ.

Миколай був єпископом у м. Мирі (Лікія; Туреччина) в ІV столітті. За житієм, він народився у християнській сім’ї і ще з раннього дитинства вирізнявся особливою побожністю, а священником став у 19 років. Ще за життя був відомий тим, що примирював ворогів, захищав невинно засуджених, усіляко допомагав знедоленим. Від покоління до покоління переказували, що за свої добрі справи святий по смерті отримав від Бога дар постійно невидимо перебувати серед людей, чинити справедливість і допомагати в біді.

Здавна цього святого шанують як чудотворця. Його мощі з 1047 року й донині почивають у італійському місті Барі, куди потрапили після турецького завоювання Лікії.

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На українські землі шанування святителя Миколая прийшло разом з християнством і набуло значного поширення. Наприклад, тільки в Києві були відомі як чудотворні кілька ікон святого. Найвідоміші і найдавніші з них – образ Миколая Мокрого у Софії Київській, образи Миколая Доброго, Миколая Притиска та Миколая Набережного у парафіяльних Микільських церквах Подолу.

Відомо, що святого особливо шанували запорозькі козаки. Окрім того, своїм найпершим помічником святителя Миколая вважають мореплавці і взагалі мандрівники.

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Свято Святого Миколи в Україні є особливо бажаним дитячим святом. Діти знали, що у ніч з 18 на 19 грудня святий Миколай спускається з неба і залишає усім слухняним діткам під подушкою подарунки. А неслухам – різочки. Втім, цього майже ніколи не трапляється. На Зимового Миколая було заведено працювати на користь інших, особливо бідних і сиріт, але нічого не робити для себе.

Фото: надане Мариною Акрам (з архіву)