В українській школі в Дубаї відзначили Свято Миколая

В українській школі «Софія» м. Дубай, ОАЕ, провели Свято Миколая і презентували виставу «Карантинні чудеса Миколая».

Про це повідомляється на сторінці закладу в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, консульство України в Дубаї допомогло з приміщенням, в якому й відбулося справжнє святкування, давши можливість хоч ненадовго забути про онлайн-формат.

В українській громаді в ОАЕ знайшлися чудові артисти для постановки музичної вистави «Карантинні чудеса Миколая». За сюжетом, герої вистави мали перемогти вірус, який атакував нашу Землю.

Діти отримали в подарунок солодощі від представників громади. Також на усіх чекав солодкий стіл, який організували консульство та батьки учнів.

«Ось так святкує справжня родина, добрими справами якої створюється для наших найдорожчих справжнє свято – свято радості та чудес. Для когось із дітей це була перша хвилююча зустріч зі Святим Миколаєм, хтось здивував Миколая своїм костюмами, віршиками, малюночками, листами, танцями. А деякі наші гості подолали чималеньку відстань, щоб дістатися на свято з Рас-аль-Хейми та Абу-Дабі», - зазначили у школі.

Діти особливо ретельно готувалися до Свята Миколая і, завдяки старанням вчителів, діти мали цікаві майстер-класи, естафети та інші сюрпризи.

Справжньою окрасою свята стало виконання пісні «Ой, хто, хто Миколая любить!» у виконанні співачок Ольги Бондаренко, Оксани Комаренко та учнів школи «Софія», які співали й грали на музичних інструментах.

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У школі подякували усім, хто долучився до створення свята.

Відео зі свята можна перегоянути за посиланням.

Фото: Наталія Антонів