Українців діаспори запрошують на мистецьку акцію до Дня святого Миколая

Товариство зв'язків з українцями за межами України (Товариство «Україна-Світ») пропонує взяти участь 19 грудня в традиційній культурно-мистецькій акції для дітей українського зарубіжжя «До вас їде український Миколай».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці товариства в Фейсбуці.

Культурно-мистецька акція відбудеться дистанційно в прямому етері на Фесбук-сторінці акції 19 грудня о 14:00- за київським часом.

До етеру підключаться освітні заклади та мистецькі колективи українського зарубіжжя, керівники українських громад.

Зареєструватися для участі у заході необхідно до 10 грудня за посиланням: https://docs.google.com/.../1I4Eekb5e6HUpRQf0vx80.../edit...

Зірковими гостями заходу будуть народні артисти України Світлана Мирвода, Леся Горова, Інесса Братущик, Олена Кулик разом з київським академічним ансамблем української музики "Дніпро", заслужений діяч мистецтв України Володимир Гонський, заслужена артистка України Тетяна Кисляк, Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра, Фольклорний гурт «Роксоланія» ІФ КНУ імені Тараса Шевченка, повідомляється в соцмережі.

У програми етеру на учасників чекатимуть сюрпризи, пообіцяли організатори.

Як зазначається на Фейсбук-сторінці акції «До вас їде український Миколай», Товариство «Україна- Світ» проводить її вже 15 років поспіль.

Для участі в акції усі, хто зареєструвався, мають надіслати на електронну пошту valerialevkivska@gmail.com:

1. Лист до Святого Миколая від діток Вашої школи.

2. Посилання на Ютуб для короткого відео привітання (до 1 хв).

3. Кілька світлин з відзначення Дня святого Миколая у вашій школі у минулі роки.

Вже з цього тижня на сторінці акції будуть публікувати цікаву інформацію про підготовку до Дня святого Миколая у різних куточках світу, зазначається у соцмережі.

Фото: Укрінформ, Культурно-мистецька акція "До вас їде український Миколай" в Фейсбуці