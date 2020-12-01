Школярі з ОАЕ – серед переможців осінньої Всеукраїнської олімпіади «На урок»

Учні Української школи вихідного дня в ОАЕ «Софія» (м. Дубай) здобули призові місця на VII Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На урок» (осінь 2020).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці закладу в Фейсбуці.

«25 листопада оголошено підсумки VII Всеукраїнської олімпіади «На урок» (осінь 2020). Дуже приємно, що з кожним роком наша школа має більше учасників, і дедалі більше наших учнів виборюють призові місця. Цього року маємо призерів та учасників у всіх вікових групах з 1 по 7 клас», - розповіли в школі.

Зокрема, дипломи І ступеня з предметів початкової школи отримали 5 дітей; по одному учню отримали дипломи ІІ та ІІІ ступенів.

Дипломами І ступеня з української мови та літератури нагороджено трьох учнів 3 класу, двох - 4 класу, одну ученицю 7 класу. Диплом ІІ ступеня отримала семикласниця, два сертифікати учасників – учениці 5 і 6 класів.

Крім того, учні «Софії» отримали також нагороди з інших предметів. Це, зокрема, три дипломи І ступеня та один диплом ІІ ступеня з математики; диплом І ступеня з предмету «Я досліджую світ»; диплом І ступеня з мистецтва та ІІ ступеня з інформатики.

У школі привітали переможців і подякували вчителям та батькам.

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Як повідомляв Укрінформ, учні школи «Софія» (м.Дубай) здобули призові місця на шкільній Всеукраїнській дистанційній олімпіаді «ВСЕОСВІТА ОСІНЬ – 2020» з української мови, проведеною освітнім проєктом «Всеосвіта».

Фото: Укрінформ, Українська школа в ОАЕ / Ukrainian School in the UAE