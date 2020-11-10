Школярі з ОАЕ – серед переможців Всеукраїнської дистанційної олімпіади з української мови

Учні української школи вихідного дня в ОАЕ «Софія» (м.Дубай) здобули призові місця на шкільній Всеукраїнській дистанційній олімпіаді «ВСЕОСВІТА ОСІНЬ – 2020» з української мови, проведеною освітнім проєктом «Всеосвіта».

Як передає Укрінформ, імена переможців оприлюднено на сторінці школи в Фейсбуці.

У закладі привітали маленьких призерів, батьків та вчителів. «Ми пишаємося вами, дорогі учні! Бажаємо вам подальших успіхів, нових звершень, натхнення в навчанні! Дякуємо вам, дорогі батьки, це також неабияка ваша заслуга, що далеко від дому діти не забувають свою рідну мову», - зазначили у школі.

Зауважується, що деякі представники школи «Софія» взяли участь в олімпіаді вперше. Це Сомофф Алекс, Ніколєнко Катерина, Сергій Журило.

Перші місця здобули Співаковська Тамара (4 клас), Рідванова Діана (3 клас), Жмуденко Софія (4 клас).

На другому - Шоєр Алісія (3 клас), Жмуденко Ігор (3 клас).

Третє місце розділили Федулов Тімур (3 клас), Анждей Кумар (3 клас), Маріанна Аміра Елві (5 клас).

Фото: Всеосвіта, Українська школа в ОАЕ / Ukrainian School in the UAE