Українські миротворці у Конго привітали місцевих дітей із Днем святого Миколая

З Днем святого Миколая привітали дітей-сиріт дитячого будинку в місті Гома у Конго українські військовослужбовці-миротворці.

Про це передає Укрінформ із посилання на повідомлення у Фейсбуці помічника командира із зв’язків зі ЗМІ у 18-му окремому вертолітному загоні Місії ООН зі стабілізації ситуації у Демократичній Республіці Конго Юрія Кульпи.

«До Дня святого Миколая військовослужбовці 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації ситуації у Демократичній Республіці Конго закупили харчові продукти, іграшки, зошити та альбоми для малювання дітям-сиротам із дитячого будинку міста Гома. Під час вручення подарунків військовослужбовці національного контингенту запевнили, що й надалі будуть здійснювати опіку та піклування», - написав Кульпа.

За його словами, в інтернаті міста Гома нині перебуває понад 30 дітей віком від 5 до 12 років. Керівництво та вихователі закладу працюють винятково на волонтерських засадах.

Акція з підтримки дітей-сиріт з боку українських військовослужбовців національного контингенту відбувається вже не вперше. Як і завжди, вона має доброчинний характер, відзначив Кульпа.

Як повідомляв Укрінформ, представники Збройних сил України беруть участь у складі місії ООН зі стабілізації ситуації у Демократичній Республіці Конго в провінціях Північне Ківу та Південне Ківу.

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Загалом українські військові беруть участь у восьми міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у 6 країнах світу та районі Аб’єй.