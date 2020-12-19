Що можна, що треба і чого не варто робити на Святого Миколая

День Успіння Св. Миколи Мирлікійського відзначається церквами східного обряду 19 грудня, рештою християн - 6 грудня

За свої добрі справи єпископ міста Мири отримав по смерті від Бога дар невидимо перебувати серед людей, чинити справедливість і допомагати в біді. Святий Миколай - заступник за бідних, захисник дітей та сиріт, покровитель мандрівників і мореплавців. Миколай захищав невинно засуджених, визволяв полонених.

За матеріалами ЗМІ та спеціалізованих сайтів