Пластуни Латвії відзначать Свято Миколая онлайн

Осередок українського Пласту в Латвії відсвяткують День святого Миколая під час святкової онлайн-зустрічі.

Про це розказав кореспонденту Укрінформу координатор Пласту в Латвії, виховник юнаків (старших дітей) Володимир Іваницький.

«Сьогодні ввечері в Zoom відбудеться зустріч молодших пластунів (новаків) до Дня Миколая. Чекаємо її з нетерпінням, оскільки через каратинні обмеження ми якийсь час взагалі не спілкувалися. Отже, це буде святкова зустріч на честь Святого Миколая з сюрпризами для її учасників», - розповів Іваницький.

Напередодні до Риги кур’єрською службою був доставлений Вифлеємський вогонь миру. Ним з латвійським Пластом поділилися пластуни з Австрії. А до них та австрійських скаутів він прибув зі Святої Землі.

Проте через посилення карантинних обмежень в Латвії наразі неможливо проводити масові заходи, а богослужіння відбуваються з обмеженою кількістю вірян. Тому охочі зможуть запалити свічку від Вифлеємського вогню у парафії УГКЦ індивідуально - цього тижня та пізніше.

«На жаль, у Латвії ще немає пластової домівки або українського центру (Пласт діє в цій країні лише з початку 2019 року, - ред.), де постійно міг би горіти Вогонь миру. Проте минулого року пластуни з України завезли його до Посольства України у Латвії, української школи у Ризі, а також передали в родини місцевих пластунів та вірянам Української церкви», - розказав координатор Пласту в Латвії.

Читайте також: Пластуни принесли у Київраду благодатний Вифлеємський вогонь

День святого Миколая (Зимовий Миколай) - одне з найбільш шанованих українських свят в історичній традиції, відзначається 6 грудня (за григоріанським календарем) чи 19 грудня (за юліанським). Свято Миколая, зокрема, відзначають в Пласті в Україні та діаспорі.

Як зазначається, до запровадження карантинних обмежень зустрічі пластунів у Ризі відбувалися раз на тиждень. Вони проходили у форматі занять («сходин»), іноді - у вигляді прогулянок чи мандрівок.

Фото: з архіву Пласту в Латвії (2019 рік)