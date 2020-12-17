Українці Щецина надіслали чергову партію допомоги дітям і захисникам України

Щецинське відділення Об’єднання українців у Польщі відправили чергову партію допомоги українським дітям та воїнам в рамках свого проєкту «Разом допоможемо Україні».

Про це повідомив голова відділення Іван Сирник в Фейсбуці.

«Щецинське відділення Об’єднання українців у Польщі та Парафія Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ у Щецині дякують всім, хто допомагає. Разом з вами ми закупили 40 пар зимового взуття, якє сьогодні вже поїхало до дітей. А ми пробуємо далі, може, ще 40?», - написав Сирник.

Він також подякував всім, хто активно долучаеться і підтримує проєкт «Разом допоможемо Україні».

Кілька днів тому українці Щецина відправили термоси, спальники, ковдри, теплі сорочки і штани для наших захисників. А на початку грудня відправили медичні засоби тощо для воїнів на передовій та продукти для малозабезпечених родин. Читайте також: На різдвяному ярмарку в Італії збирали кошти для українських захисників Українці з польського Щецина вже сьомий рік допомагають нужденним і воїнам в Україні в рамках акції «Разом допоможемо Україні». «Це акція допомоги. Допомоги сиротам. Допомоги сім’ям малозабезпеченим. Допомоги пораненим. Допомоги потерпілим від російського агресора й окупанта», - зазначив раніше Сирник. У рамках акції українці Щецина також допомагають добровольцям, військовим медикам, нужденним багатодітним родинам тощо. Вони, зокрема, надсилають харчі, теплий одяг, медичну допомогу (ліки, бинти, аптечки, шприци, обладнання та інші засоби, необхідні для рятування поранених в зоні бойових дій) тощо.

Фото: Jan Syrnyk