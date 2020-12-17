Українці Щецина надіслали чергову партію допомоги дітям і захисникам України
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Укрінформ
Щецинське відділення Об’єднання українців у Польщі відправили чергову партію допомоги українським дітям та воїнам в рамках свого проєкту «Разом допоможемо Україні».
Про це повідомив голова відділення Іван Сирник в Фейсбуці.
«Щецинське відділення Об’єднання українців у Польщі та Парафія Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ у Щецині дякують всім, хто допомагає. Разом з вами ми закупили 40 пар зимового взуття, якє сьогодні вже поїхало до дітей. А ми пробуємо далі, може, ще 40?», - написав Сирник.
Він також подякував всім, хто активно долучаеться і підтримує проєкт «Разом допоможемо Україні».