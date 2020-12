Петицію про включення слова «Голодомор» у найбільші англійські словники підписали понад 36 тисяч осіб

Петицію про включення слова «Голодомор» у найбільші словники словники англійської мови, включаючи Мерріам-Вебстер, Оксфорд та Dictionary.com, підписали вже понад 36 тисяч осіб.

Мета – зібрати 50 тисяч підписів, передає Укрінформ з посиланням на www.change.org.

Як повідомляв Укрінформ, українські організації Канади в рамках кампанії з підвищення обізнаності про Голодомор 1932-33 рр. в Україні створили в липні цього року петицію щодо включення терміну «Holodomor» («Голодомор») у найбільші словники англійської мови, включаючи Мерріам-Вебстер, Оксфорд та Dictionary.com.

«До сьогодні слово «Голодомор» відсутнє в провідних словниках англійської мови. Але завдяки роботі тисячі журналістів, істориків, освітян і дослідників слово «Голодомор» стало міжнародно визнаним терміном на позначення влаштованого Сталіним геноциду голодом українського народу», – мовиться в петиції.

Її автори зазначають: «Підтримуючи цю петицію, ви можете допомогти нашим зусиллям щодо підвищення обізнаності про Голодомор, збільшення кількості країн, які визнають це актом геноциду, і розкрити правду про сучасні геноциди, які продовжують здійснюватися у всьому світі».

Світовий конгрес українців (СКУ) звернувся до українців у світі та друзів України із закликом підтримати цю ініціативу, підписати петицію та максимального поширити інформацію про кампанію

«Підписавши петицію, ви допоможете підвищити загальну обізнаність про Голодомор, збільшити число країн, які визнають його актом геноциду, та розкрити правду про сучасні геноциди, що продовжують скоюватися у світі», - наголосили в СКУ.

Відповідна інноваційна кампанія розпочалася 21 липня в рамках проєкту «Національний інформаційний тур «Голодомор» (the Holodomor National Awareness Tour (HNAT) - проєкту Канадсько-української фундації (Canada-Ukraine Foundation) та її трьох партнерів: Конгресу українців Канади, Науково-освітнього консорціуму вивчення Голодомору (Holodomor Research and Education Consortium, HREC) при Канадському інституті українських студій (КІУС) Альбертського університету та Українсько-канадського дослідчо-документаційного центру в Торонто (Ukrainian Canadian Research & Documentation Centre in Toronto). Цей проєкт підтримується урядами Канади, Онтаріо та Манітоби. Його мета – зокрема, підвищити обізнаність про Голодомор.