В канадському інституті стартувала стипендіальна програма з дослідження Голодомору

Канадський інститут українських студій, КІУС (англ. Canadian Institute of Ukrainian Studies, CIUS) оголосив про старт постдокторської стипендіальної програми Temerty Post-Doctoral Fellowship з дослідження Голодомору на 2021-2022 рр.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Дослідно-освітнього консорціуму з вивчення Голодомору (Holodomor Research and Education Consortium, HREC) в Фейсбуці.

«Канадський інститут українознавства із радістю повідомляє про відкриття стипендії Темертея для постдокторантури з питань голодомору. Заропонована під егідою Дослідно-освітнього консорціуму з вивчення Голодомору (HREC) протягом 2021–22 навчального року, стипендія була створена для підтримки вивчення та розширення знань про Голодомор», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вітаються заявки від науковців з різних дисциплін, включаючи (але не обмежуючись) історію, політологію, антропологію, соціологію та літературу, а також дослідження геноциду, дослідження у сфері сільського господарства тощо. Розглядатимуться міждисциплінарні та порівняльні проєкти.

Кінцевий термін подачі заявок - 15 лютого 2021 року.

Конкурс відкритий для канадських громадян, постійних мешканців Канади та іноземців, повідомляється у соцмережі Тривалість стипендіальної програми становить один рік (з можливістю поновлення), а щорічна стипендія складає 48 000 канадських доларів. Вона також покриває ряд додаткових витрат.

Зауважується, що постдокторська стипендія Темертея з досліджень Голодомору стала можливою завдяки фінансуванню Фонду Темертея (Temerty Foundation).

Як повідомляв Укрінформ, Фонд Temerty Foundation, заснований канадським підприємцем і меценатом українського походження Джеймсом (Джимом) Темертеєм, у вересні надав Торонтському університету (The University of Toronto) 250 млн доларів на підтримку досліджень у галузі охорони здоров’я.