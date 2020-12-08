Українці Австралії вітають Дарію Сенько з отриманням ордену «За заслуги»

Діаспора та українські дипломати в Австралії привітали Дарію (Дарку) Сенько з одержанням державної нагороди України – ордену «За заслуги» ІІІ ступеня.

Про це написали перший віцепрезидент Світового конгресу українців (СКУ), співголова Союзу українських організацій Австралії (СУОА) Стефан Романів та посольство України в Австралії в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Управа Cоюзу українських організацій Aвстралії вітає Дaрку Cенько з одержанням державної нагороди України – (ордену – ред.) ІІІ ступеня «За заслуги» з нагоди Міжнародного дня волонтера», - написав Романів.

Він розповів, що Сенько була головою Організаційного комітету CУОA на «Іграх Нескорених», які відбулися в Cіднеї 2018 року.

Вона є головою Комітету гуманітарних ініціатив при CУОA.

Сенько - координаторка книжки «Ukraine Downunder», координаторка збору коштів CУOA «Kolyda for Bushfire Relief 2020» для постраждалих від лісових пожеж в Австралії.

Романів зазначив, що змолоду Сенько брала активну участь в різних частинах Української громади в Cіднеї та Aвстралії. «Вона є членом парафії УГКЦ Cв. Aндрея в Cіднеї, була головою Осередку CУМ ім. ген. Хор. Тараса Чупринки в Cіднеї, членкиня КУ CУМ, в цей час Головна виховниця CУМ в Cіднеї; довголітний координатор Балу дебютантів, який організує Осередок CУМ в Cіднеї, членкиня Cоюзу українок, відділ ім. Ольги Басараб в Cіднеї та інших організацій», - зазначив Романів.

«Дякуємо за всю працю та вітаємо з нагородою», - написав співголова СУОА.

Свої вітання Дарці Сенько висловили в українському диппредставництві в Австралії. «Посольство України в Австралії щиро вітає пані Дарку Сенько з одержанням державної нагороди України з нагоди Міжнародного дня волонтера - ордена "За заслуги» ІІІ ступеня. Ця нагорода є свідченням визнання її багаторічної роботи з реалізації волонтерських проєктів в Австралії», - зазначили в дипустанові.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський відзначив ряд українських волонтерів, громадських діячів, благодійників з-за кордону та представників інших країн державними нагородами України з нагоди Міжнародного дня волонтерів. Про це повідомляється в Указі Президента України №538/2020 від 4 грудня.

Як зазначається, нагороди присвоєно «за вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, активну благодійну і гуманістичну діяльність».

Фото: Укрінформ, сторінка Стефана Романіва в Фейсбуці