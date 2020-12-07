В СКУ привітали діячів діаспори з присвоєнням державних нагород України

Світовий конґрес українців (СКУ) привітали відомих представників закордонного українства з присвоєнням державних нагород України з нагоди Міжнародного дня волонтерів.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«З цієї нагоди вітаємо Ларису Кий, президентку Злученого Українсько-­американського допомогового комітету (ЗУАДК) із заслуженою відзнакою - державною нагородою, орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. Наші щирі вітання голові Комітету гуманітарної допомоги Союзу українських організацій Австралії Дарії Сенько та керівнику менторської програми Світового конґресу українців, провіднику української громади в Торонто Тарасу Багрію із заслуженими відзнаками - орденами "За заслуги" ІІІ ступеня», - відзначили в СКУ.

Ці нагороди «стали належним визнанням їхньої великої праці на підтримку України», зауважили в Світовому конґресі українців.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський відзначив ряд українських волонтерів, громадських діячів, благодійників з-за кордону та представників інших країн державними нагородами України з нагоди Міжнародного дня волонтерів.

Про це повідомляється в Указі Президента України №538/2020 від 4 грудня.

Як зазначається, нагороди присвоєно «за вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, активну благодійну і гуманістичну діяльність».