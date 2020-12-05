Світовий конґрес українців: Волонтери є живильною силою СКУ

Світовий конґрес українців (СКУ) з нагоди Міжнародного дня волонтерів відзначив важливу роль волонтерів і подякував їм за підтримку і допомогу СКУ в здійсненні важливих змін.

Про це повідомляється на сайті СКУ.

«5 грудня – Міжнародний день волонтерів. Це чудова нагода просувати ідею волонтерства в світових українських громадах та визнати надзвичайний внесок наших волонтерів. Волонтери є живильною силою СКУ та наших складових організацій. Завдяки нашим волонтерам СКУ щодня здійснює важливі зміни», - зазначили у Світовому конґресі українців.

В СКУ на сторінці в Фейсбуці додається: «Дякуємо усім нашим надзвичайним волонтерам. Від стратегічних ініціатив СКУ та спостереження за виборами до проведення міжнародних конференцій та надання підтримки в громадах, волонтери мають життєво важливе значення для праці Світового конґресу українців».

Як зазначили в СКУ, Світовий конґрес українців – «це волонтерська організація» і запропонували познайомитися з новими волонтерами СКУ- 2020 за допомогою відеоролика.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні в Україні та світі відзначають Міжнародний день волонтерів.

Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку (саме такою є повна назва цього Дня), проголошений рішенням 40-ї сесії Генеральної асамблеї ООН 17 грудня 1985 року на знак визнання важливої ролі добровольчих та інших організацій у соціальному й економічному розвитку суспільства.

Офіційно вважається, що волонтерський рух бере початок у 20-х роках XX століття. Після Першої світової війни, у 1920 році, у Франції, під Страсбургом, був здійснений перший волонтерський проєкт за участю німецької та французької молоді, у рамках якого волонтери відновлювали зруйновані війною ферми в районі місць найбільш запеклих боїв між німецькими та французькими військами. Потім цю естафету підхопила Індія - й рух поширився світом.

Цьогорічна тема Міжнародного дня волонтерів – «Разом ми зможемо завдяки волонтерству».

Відео: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців