Українці Австралї передали Червоному Хресту $63 тисячі для постраждалих від лісових пожеж

Союз українских організацій Австралії (СУОА) передав Червоному Хресту Австралії 63 тис. доларів, зібраних в якості допомоги постраждалим від лісових пожеж в країні.

Про це повідомляється на сторінці СУОА у Facebook.

«Ми горді презентувати чек Червоному Хресту Австралії з коштами, зібраними у рамках ініціативи "Коляда для Австралії"! Дякуємо усім, хто зробив пожертву!», - йдеться у дописі, який супроводжується відповідною світлиною.

Раніше у соцмережі співголова Управи Союзу українських організацій Австралії та перший віцепрезидент Світового конґресу українців Стефан Романів розмістив повідомлення про те, що українська громада Австралії зібрала 63 тис. доларів для допомоги постраждалим від лісових пожеж в Австралії. Кошти було зібрано в рамках ініційованої громадою української різдвяної кампанії (за Юліанським календарем).

Заклик зробити пожертви був спрямований до громадських організацій, родин та окремих осіб. Метою кампанії було проглошено зібрати 50 тис. доларів для Червоного Хреста Австралії - основній організації, відповідальній за національну допомогу.

«Українска громада Австралії вкотре продемонструвала свою щедрість, відобразивши, що вона є невід’ємною частиною ширшої Австралії. Від риторики до дії!», - відзначив у повідомленні Романів.

Нагадується, що раніше СУОА в своїй заяві висловив співчуття та підтримку усім, хто постраждав від масштабних лісових пожеж в Австралії.

Фото: Australian Federation of Ukrainian Organisations у Facebook