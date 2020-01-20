Союз українок Америки зібрав понад $3 тисячі на гуманітарні проєкти в Україні

Союз українок Америки (UNWLA), відділ 75, Нью-Джерсі, зібрав понад 3 тис. доларів США на проєкти з допомоги дітям-сиротам і літнім людям в Україні.

Про це йдеться на сторінці організації у Facebook.

«Усі чудово провели час на нашій щорічній різдвяній вечріці. Завдяки щедрим внескам членів філії ми зібрали 2500 доларів на дитячі літні та зимові табори «Добро» в Україні, які обслуговують дітей з Центральної та Східної України, а також дітей-сиріт із львівських інтернатів. Ми також пожертвували 550 доларів на інший проект UNWLA, фонд «Babusi», який підтримує збіднілих літніх жінок в Україні», - повідомляється у дописі.

Як зазначається, більше про ці та інші ініціативи Союзу українок Америки можна дізнатися на сайті організації unwla.org.

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Фото: UNWLA, Branch 75 у Facebook