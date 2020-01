Засновника проєкту Support Hospitals in Ukraine нагородили за допомогу українським лікарням

Засновник та керівник міжнародного гуманітарного прєкту Support Hospitals in Ukraine - Підтримка лікарень України Віталій Дубіль отримав почесну грамоту Львівської обласної державної адміністрації за підтримку української медичної галузі.

Про це Віталій Дубіль повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Маю честь отримати відзнаку голови Львівської обласної державної адміністрації "за вагомий внесок в розвиток медичної галузі України, надання гуманітарної допомоги", - написав Дубіль.

Він зазначив, що, зокрема, в 2019 році Львівська обласна дитяча клінічна лікарня "ОХМАТДИТ" була одним з головних отримувачем медичного вантажу, доставленого зі США. Це стало можливим за злагодженої роботи Support Hospitals in Ukraine - Підтримка Лікарень України, Project Cure, Міжнародного благодійного фонду "Сприяння Розвитку Медицини" (Київ), Об'єднання профспілок Львівщини та за фінансової підтримки Ліги українок Америки.

Віталій Дубіль нагадав, що Support Hospitals in Ukraine - Підтримка лікарень України - це міжнародний гуманітарний проєкт, який надає допомогу державним чи муніципальним медичним закладам у формі гуманітарної допомоги. З літа 2014 року вантаж вартістю 3,5 млн доларів передано лікарням України.

За словами керівника і засновника проєкту, зараз ідуть переговорити з різними партнерами щодо відправки нової партії гуманітарного вантажу в 2020 - про це трохи пізніше. Вся робота в рамках Support Hospitals in Ukraine виконується виключно на волонтерських засадах.

Більше про можна дізнатися за посиланням: www.uahospitals.org.

Підтримати: www.uahospitals.org/donate (all donations are tax-deductible in the USA).

Фото: сторінка Vitaliy Dubil у Facebok