Засновника проєкту Support Hospitals in Ukraine нагородили за допомогу українським лікарням

Засновника проєкту Support Hospitals in Ukraine нагородили за допомогу українським лікарням

Укрінформ
Засновник та керівник міжнародного гуманітарного прєкту Support Hospitals in Ukraine - Підтримка лікарень України Віталій Дубіль отримав почесну грамоту Львівської обласної державної адміністрації за підтримку української медичної галузі.

Про це Віталій Дубіль повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Маю честь отримати відзнаку голови Львівської обласної державної адміністрації "за вагомий внесок в розвиток медичної галузі України, надання гуманітарної допомоги", - написав Дубіль.

Він зазначив, що, зокрема, в 2019 році Львівська обласна дитяча клінічна лікарня "ОХМАТДИТ" була одним з головних отримувачем медичного вантажу, доставленого зі США. Це стало можливим за злагодженої роботи Support Hospitals in Ukraine - Підтримка Лікарень України, Project Cure, Міжнародного благодійного фонду "Сприяння Розвитку Медицини" (Київ), Об'єднання профспілок Львівщини та за фінансової підтримки Ліги українок Америки.

Читайте також: Українці Ірландії зібрали більше 1,4 тисячі євро для українських воїнів і сиріт

Віталій Дубіль нагадав, що Support Hospitals in Ukraine - Підтримка лікарень України - це міжнародний гуманітарний проєкт, який надає допомогу державним чи муніципальним медичним закладам у формі гуманітарної допомоги. З літа 2014 року вантаж вартістю 3,5 млн доларів передано лікарням України.

За словами керівника і засновника проєкту, зараз ідуть переговорити з різними партнерами щодо відправки нової партії гуманітарного вантажу в 2020 - про це трохи пізніше. Вся робота в рамках Support Hospitals in Ukraine виконується виключно на волонтерських засадах.

Більше про можна дізнатися за посиланням: www.uahospitals.org.

Підтримати: www.uahospitals.org/donate (all donations are tax-deductible in the USA).

Фото: сторінка Vitaliy Dubil у Facebok

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-