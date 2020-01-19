Українці Ірландії зібрали більше 1,4 тисячі євро для українських воїнів і сиріт

Активісти Асоціації українців в Республіці Ірландія (АУРІ) зібрали під час щедрування 1450 євро в якості допомоги захисникам України, дитячому будинку і церкві.

Про це Укрінформу повідомила членкиня української громади в Ірландії Наталія Семеняка.

«Ми щедрували в Дубліні та Вотерфорді, всього зібрали 1450 євро. Частина коштів піде на потреби військових, частина - на дитячий будинок міста Отинія, ще трохи - на церкву в місті Пирятин», - розповіла Наталія Семеняка.

Вона зазначила, що зібрані гроші передано волонтерам в Україні.

Фото: сторінки Mykola Krutsyk, Наталия Семеняка у Facebook