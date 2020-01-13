В Ірландії вперше розкажуть про «незламну Україну» в умовах російської агресії

В Ірландії пройде благодійний захід на підтримку сімей полонених та загиблих під час російської агресії проти України.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомили в Асоціації українців у Республіці Ірландія.

«Метою заходу «Незламна Україна: ціна Свободи», який пройде 2 лютого, є донесення правди про сутність та наслідки російської збройної агресії в Україні за більше п'яти років війни. Йтиметься про порушення прав людини на окупованих територіях Донбасу та в анексованому Криму», - заявили українці в Ірландії.

Організатори очікують на понад 300 гостей з різних куточків світу, які підтримують Україну.

Як відзначається, це буде перший подібний благодійний захід на підтримку України саме в Ірландії.

«Світ повинен знати про військові злочини Росії в Україні», - наголосили в Асоціації українців в Ірландії.

За програмою заходу – перегляд документального фільму «Неzламні», виступи правозахисників та розповіді представників української делегації про факти російської агресії в Україні.

На заході також відбудеться експозиція фотовиставки «Забуття гірше зради» та виставки українських авторів про сьогодення України в умовах військової агресії РФ.

Впродовж заходу можна буде скуштувати традиційні українські страви та ознайомитися з творчістю українських виконавців: гурту "Ukiez", який виконує народні пісні та музику в ірландському стилі, а також послухати українську співачку з Донецька Ольгу Акулову.

Усі зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу сім'ям полонених та загиблих під час російської військової агресії в Україні.

Фото: Асоціація українців у Республіці Ірландія