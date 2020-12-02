Союз українців Румунії бере участь у всіх виборчих округах в країні та за кордоном на виборах 6 грудня

Союз українців Румунії (СУР) бере участь у всіх виборчих округах в країні та за кордоном з власним списком кандидатів до Палати депутатів на парламентських виборах 6 грудня в Румунії.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці СУР, передає Укрінформ.

Номер СУР у виборчому бюлетені можна дізнатися з розміщеного в дописі постера.

Як зазначається в соцмережі, Союз українців Румунії підтримує підвищення якості життя та міжкультурний діалог, покликаний сприяти толерантності та гармонійному міжетнічному, міжкультурному та міжрелігійному співіснуванню на місцевому та центральному рівнях. Покращення якості та модернізація освіти, заохочення успішних молодих людей - серед головних пріоритетів СУР.

«У неділю, 6 грудня, запрошуємо вас на вибори! Разом ми здійснимо ще більше!», - зазначили в СУР.

В Союзі українців Румунії зауважили: «Повна відданість інтересам не лише української громади в Румунії, а й решти громадян країни, здобуті упродовж часу результати та постійна турбота про добробут громади - лише кілька аргументів на користь кандидатів СУР. Союз українців Румунії був і завжди буде духовним містком між українською громадою та більшістю населення. Голос кожного важливий».

Як повідомлялося, Союз українців Румунії (СУР) в листопаді представив своїх кандидатів на румунських парламентських виборах 6 грудня 2020 року.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії в Фейсбуці