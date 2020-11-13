Союз українців Румунії представив своїх кандидатів на парламентських виборах 6 грудня

Союз українців Румунії (СУР) представив своїх кандидатів на румунських парламентських виборах 6 грудня 2020 року.

Про це повідомляється на сторінці СУР в Фейсбуці.

«У п'ятницю (6 листопада – ред.) розпочалася передвиборча кампанія до парламентських виборів 6 грудня 2020 року. Союз українців Румунії бере участь у всіх виборчих округах в країні та за кордом з власним списком кандидатів до Палати депутатів», - йдеться в повідомленні.

На розміщеному в дописі буклеті представлені шість кандидатів, у тому числі депутат Парламенту Румунії та голова СУР Микола Мирослав Петрецький.

Як повідомляв Укрінформ, на місцевих виборах 27 вересня 2020 року в Румунії кандидати від СУР здобули рекордні 40 мандатів.

Зазначалося, що цьогоріч Союз українців Румунії вперше в посткомуністичній історії висунув власних кандидатів на посади мера та членів місцевих і повітових рад у 53 населених пунктах Марамороського, Сатумарського, Сучавського, Ботошанського, Тіміського, Караш-Северінського, Арадського і Тулчанського повітів, де компактно проживають етнічні українці.

Серед пріоритетів кандидатів СУР були визначені, зокрема, місцевий розвиток орієнтований на громаду, охорону здоров’я, освіту, духовний та культурний розвиток громад, партнерство, програми для громади у різних сферах, а також гармонійне співіснування з більшістю населення та іншими меншинами. Кампанія пройшла під гаслом «У єдності ми здійснимо ще більше!».

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Фото: Укрінформ, Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії