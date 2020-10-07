Кандидати від Союзу українців Румунії здобули рекордні 40 мандатів на місцевих виборах

В Союзі українців Румунії (СУР) задоволені результатами місцевих виборів 27 вересня, на яких кандидати від СУР здобули рекордні 40 мандатів.

Про це йдеться на сторінці СУР в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Рада Союзу українців Румунії офіційно повідомляє всю українську громаду в Румунії, що на цих виборах кандидати СУР отримали найкращі результати за весь період з 1996 року й дотепер, здобувши 40 мандатів місцевого радника, порівняно з 13 радниками, обраними в 2016 році, та побивши рекорд попередніх років», - зазначається в дописі.

Крім того, «до цього успіху, зростання на 300% кількості наших представників у місцевих радах (порівняно з 2016 роком), додається й обрання нашого кандидата, пана Iвана Бринзанюка, на посаду мера села Ремети Марамуреського повіту», повідомили в Союзі українців Румунії.

Рада СУР привітала з перемогою новообраних мера, членів місцевих рад та решту кандидатів, подякувала їм за докладені зусилля, а також виборцям - за довіру.

«Цей результат радує нас, а також змушує бути відповідальними. Керівні органи СУР, представники СУР в органах державної влади повинні будуть безпосередньо і постійно підтримувати наших місцевих обранців в їхніх зусиллях, спрямованих на виконання своїх передвиборчих обіцянок», - заявили в СУР.

Як раніше повідомляли в Союзі українців Румунії в соцмережі, виборча кампанія місцевих виборів 2020 року, відповідно до закону, стартувала в Румунії за 30 днів до дати виборів, 28 серпня, і закінчилася в суботу, що передує даті виборів, відповідно 26 вересня.

Цього року, як зауважується, Союз українців Румунії вперше в посткомуністичній історії висунув власних кандидатів на посади мера та членів місцевих і повітових рад у 53 населених пунктах Марамороського, Сатумарського, Сучавського, Ботошанського, Тіміського, Караш-Северінського, Арадського і Тулчанського повітів, де компактно проживають етнічні українці.

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Серед пріоритетів кандидатів СУР були, зокрема, місцевий розвиток орієнтований на громаду, охорону здоров’я, освіту, духовний та культурний розвиток громад, партнерство, програми для громади у різних сферах, а також гармонійне співіснування з більшістю населення та іншими меншинами. Кампанія пройшла під гаслом «У єдності ми здійснимо ще більше!».

Провід Союзу українців в Румунії подякував всім, хто долучився до цієї кампанії і напередодні 27 вересня запросив всіх членів української громади в Румунії взяти участь у виборах, адже «голосування на місцевих виборах означає вибір напрямку, в якому рухатиметься рідне місто чи село кожного з нас у наступні чотири роки».