СКУ та УККА запрошують волонтерів стати спостерігачами на виборах 25 жовтня в Україні

Світовий конґрес українців (СКУ) та Український конґресовий комітет Америки (УККА) запрошують волонтерів стати міжнародними спостерігачами на місцевих виборах в Україні 25 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті СКУ.

«У неділю 25 жовтня українці проголосують за депутатів місцевих рад, від обласного до селищного рівня. За новим виборчим законодавством, буде обрано понад 25 000 депутатів. Ці вибори мають особливе значення, оскільки роль місцевих рад була розширена завдяки недавнім реформам децентралізації. Світовий конґрес українців (СКУ) та Український конґресовий комітет Америки (УККА) запрошують волонтерів стати міжнародними спостерігачами на виборах», - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що через глобальну пандемію та обмеження подорожей Місія спостереження за виборами (МСВ), в основному, складатиметься з експатів, які вже перебувають в Україні.

Охочих стати добровольцем для участі в МСВ СКУ-УККА просять писати на електронну пошту elections@ukrainianworldcongress.org.

Водночас перед тим, як подавати кандидатуру на цю волонтерську позицію, усі зацікавлені стати спостерігачами мають уважно зважити пов’язані з COVID-19 ризики, в тому числі, поточну ситуацію в Україні та ризики, пов’язані з подорожами.

Повідомляється, що співголовами Місії Світового конґресу українців зі спостереження за виборами будуть колишній депутат Парламенту Канади Борис Вжесневський та президент Укранїського конґресового комітету Америки Андрій Футей.

Координатором місії призначено регіональну віцепрезидентку СКУ та виконавчу директорку УККА Тамару Олексій. Головним спостерігачем від СКУ стане директорка Комітету СКУ з економічного розвитку України та інвестицій Наталя Немилівська. Від УККА головним спостерігачем буде багаторічний міжнародний спостерігач Рено Доменіко.

Як зазначається, «спільна МСВ СКУ-УККА складається з добровольців, які віддані демократичному прогресу України та які самостійно покриють усі свої витрати, що пов’язані з участю в місії».

Метою МСВ є підтримка відкритого і прозорого виборчого процесу в Україні. «СКУ та УККА підтримують відданість України стандартам ОБСЄ щодо вільних та чесних виборів, які відображають волю електорату та не підтримують жодного кандидата, політичну партію чи блок. СКУ та УККА оприлюднять свої висновки під час віртуальної прес-конференції після виборів», - зазначається в повідомленні.

Президент СКУ Павло Ґрод заявив: «Ці вибори не схожі ні на які інші в історії України не лише через виклики, пов’язані з пандемією, але й через те, що місцеві органи влади тепер мають більшу силу на місцевому рівні, що вже давно очікувалося та є важливим кроком у відході від високо- централізованого радянського минулого. СКУ продовжує підтримувати прозорість та справедливість виборчих процесів, навіть у ці складні часи».

У свою чергу, Вжесневський зауважив: «Захист чесних та прозорих виборів в Україні не лише убезпечує демократичне майбутнє України та українського народу. Україна перебуває на передовій континентальної битви за демократичні цінності та права людини».

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Як зазначається, МСВ СКУ-УККА координуватиме подорожі та проживання в країні; діяльність перекладачів, якщо це буде необхідно, та надаватиме документи про офіційну акредитацію з боку Центральної виборчої комісії (ЦВК). Волонтери МСВ покриватимуть усі витрати, пов'язані з їхньою участю у Місії.

Перед виборами МСВ проведе обов’язковий віртуальний тренінг для своїх спостерігачів, який включатиме інструкції щодо праці з унікальним онлайн-додатком УККА для виборів і щодо небезпечних середовищ; перегляд нового закону про вибори і протоколи безпеки, пов'язані з COVID, та ознайомлення з найкращими практиками під час виборів.