Прем’єр поспілкувався з українською діаспорою в Туреччині

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав могилу та вшанував пам’ять представника екзильного уряду УНР в Туреччині Володимира Мурського, зустрівся та поспілкувався з представниками української громади в Стамбулі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.

«Зараз дуже активний період у двосторонній співпраці наших країн. Туреччина нині - один із найбільш активних наших партнерів і ви, перебуваючи тут, опосередковано маєте це відчувати», - звернувся глава уряду до українців.

Він розповів громаді про перспективи співпраці двох країн та нинішні проєкти, які реалізуються в Україні та дадуть відчутний розвиток країні та будуть відчутні для населення, зокрема в інфраструктурній сфері.

В офіційному Телеграм-каналі прем’єр написав, що вдячний українцям й посольству в Туреччині, які у 2018 році віднайшли могилу Володимира Мурського та допомогли впорядкувати місце поховання видатного українця.

«Внесок Володимира Васильовича в утвердження нашої держави неоціненний. Свого часу він опікувався питанням української діаспори, коли був представником екзильного Уряду УНР у Туреччині. Мурський встановив тісні контакти з представниками турецької влади й із Вселенським Патріархом Фотієм ІІ та активно просував ідею отримання автокефалії Української Православної Церкви», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, глава українського уряду сьогодні прибув до Туреччини з робочим візитом. Візит триватиме два дні - сьогодні у Стамбулі та завтра продовжиться в столиці Туреччини - Анкарі.

Завтра в Анкарі Прем’єр-міністр України матиме зустріч з керівництвом Турецької Республіки.

У поїздці до Туреччини Прем’єр-міністра України супроводжують віцепрем’єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр інфраструктури України Владислав Криклій, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, заступник міністра розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка.