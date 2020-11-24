Про соціальну адаптацію українських іммігрантів розповідає монографія Андрія Зав’ялова

Механізми, стратегії, особливості соціальної адаптації українських іммігрантів в різних країнах тощо представлені в книзі заступника голови громадської організації «Український культурний центр "Дніпро"» в Іркутську, кандидата соціологічних наук Андрія Зав’ялова, яка побачила світ у жовтні в Києві.

Про це повідомляється на порталі Об’єднання українців Росії.

«У монографії аналізуються процеси соціальної адаптації українських іммігрантів в різних країнах Європи, Канаді та Росії. Позначаються основні механізми соціальної адаптації, складності й стратегії адаптації українських іммігрантів, а також аналізуються особливості соціальної адаптації в різних країнах», - розповідається про книгу.

Видання вийшло українською мовою у видавництві «Саміт-книга». Зазначається, що три роки тому монографія вийшла російською мовою у видавництві Іркутського державного університету. В українському виданні є багато оновлених даних, уточнень та виправлень.

Як розповів автор книги, з моменту видання монографії російською мовою був задум видати її українською. «Дякуючи пандемії та вільному часу, що з’явився, цей задум я здійснив, інакше б, напевно, не знаю, коли б це вдалося зробити», - зазначив Зав’ялов.

У першому розділі «Історія формування, сучасний стан і основні соціально-демографічні характеристики української діаспори» автор розглядає особливості формування західної та східної діаспори, особливо приділяючи увагу країнам ЄС (зокрема, Латвії), Канаді (зокрема, провінції Онтаріо) та Росії (зокрема, Іркутській області). Вивчаються чисельні характеристики, динаміка процесів, сучасне функціонування української діаспори в різних країнах.

У другому розділі «Соціальна адаптація сучасних українських іммігрантів (за матеріалами дослідження)» подаються результати проведеного польового якісного соціологічного дослідження української діаспори Онтаріо (Канада), Латвії (ЄС) та Росії (Іркутська область). Дослідження проводилося на базі анкети з 14 відкритих запитань, де респонденти розповідали про їхні особисті особливості соціальної адаптації в новій країні. Наприкінці підбито порівняльні висновки.

Як зауважується, монографія насичена різноманітними таблицями та соціологічними даними.

Загалом було замовлено надрукувати 50 примірників, більшість з яких вже розійшлася науковими бібліотеками України. Сама книга розповсюджуватиметься в електронному вигляді.

Завантажити монографію в електронному вигляді можна тут.

Автор висловив щиру подяку за підтримку та натхнення своїй науковій керівничці з ІДУ Оксані Полюшкевич, директору Канадсько-української парламентської програми Ігорю Бардину, активним діячам української діаспори в Канаді Анні Романишин та Олегу Романишину, заступниці голови Конгресу українців Латвії Тетяні Лазді, голові дитячо-юнацького центру Латвії Ользі Берзі, професорам та викладачам Латвійського університету Тетяні Муравській та Юрісу Круміньшу, Іркутській міській громадській організації «Український культурний центр "Дніпро"» та зокрема Миколі Таболенку, Європейській Комісії.

Також подяка висловлюється заступнику директора з наукової роботи Бориспільського державного історичного музею Ярославу Костіну, члену Ради директорів Світового конґресу Українців Валерію Семененку, директору департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрію Кононенку, а також колективу видавництва «Саміт-книга» за професійно виконану роботу.

Особлива подяка висловлюється канадці українського походження Христині Кудрик, авторці картини «The Promised Land», що зображена на обкладинці монографії.

Фото: Укрінформ, ukrros.org